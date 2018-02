Argentina deve prorrogar feriado bancário Uma fonte do Banco Central confirmou à Agência Estado que o feriado cambial será mantido até esta quarta-feira e que algumas operações bancárias também não poderão ser feitas, mas que os bancos poderiam funcionar "praticamente dentro da normalidade". A decisão oficial da diretoria do BC deverá sair no final da tarde desta segunda-feira. Leia o especial