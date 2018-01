Argentina deve receber US$ 3 bilhões do FMI para pagar dívidas O Fundo Monetário Internacional deverá aprovar hoje o acordo com a Argentina que prevê um crédito de quase US$ 3 bilhões para que o país cumpra seus compromissos com o organismo e a prorrogação por um ano de cerca de US$ 3,7 bilhões adicionais de dívidas. As negociações duraram um ano e foi a mais longa da história de ambos. Com este acordo, o ministro de Economia, Roberto Lavagna, conseguiu refinanciar todos os vencimentos com o FMI de janeiro a agosto deste ano. O crédito stand-by terá um prazo de três a cinco anos e a prorrogação do resto dos vencimentos será por um ano. Além disso, o acordo destrava os programas de crédito do Banco Mundial e do Banco Interamericano de Desenvolvimento e possibilita à Argentina saldar as dívidas atrasadas com estes e refinanciar os demais vencimentos. O FMI adiou a reunião para tratar o caso argentino duas vezes: do dia 23 para o dia 24 e pretendia deixar o assunto somente para a segunda-feira, conforme informações de fontes do Ministério de Economia. Porém, as gestões do representante argentino junto ao FMI, Guillermo Zoccali, foram eficientes. Uma das dúvidas é se o organismo realmente decidiu deixar de lado a idéia de prorrogar os vencimentos um a um, à medida em que se realizem, em vez de fazê-lo de uma vez só. Logo após a assinatura por parte do governo argentino e da missão do FMI, há uma semana, da carta de intenção, caiu uma chuva de críticas da imprensa internacional sobre o organismo. Devido às opiniões contrárias ao acordo, o governo argentino começou a temer um novo endurecimento da diretoria do FMI na hora de aprovar o acordo. De qualquer forma, o acordo é bastante limitado e obrigará o governo, que assumirá em maio próximo, renegociar os vencimentos de setembro deste ano a dezembro de 2004 no valor de US$ 11 bilhões com o FMI. O novo governo terá somente 100 dias para realizar a negociação ou entrar em nova moratória.