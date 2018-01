Argentina deve ter crescimento recorde em 2005 O jornal Clarín afirmou hoje que o governo da Argentina anunciará, na próxima quinta-feira, um crescimento recorde em 2005, que deve ficar em 9,1%. Com o resultado, a ser divulgado pela Estimativa Mensal de Atividade Econômica (Emae) de dezembro, o país, além de crescer acima das expectativas, crava 37 meses de crescimento ininterrupto, com o melhor resultado desde 1998. O diário ressalta, entretanto, que há dois problemas pendentes na economia argentina: a distribuição desigual de riqueza e uma inflação que ainda não pode ser dominada. Em 2004 a Argentina cresceu 9%, e no ano anterior, 8,8%. Outra opinião Apesar dos resultados animadores da economia, outro diário argentino, o La Nación, afirmou nesta segunda-feira que uma análise preparada pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) pode bloquear o desembolso de mais de US$ 1,3 bilhão em seis linhas de crédito dos bancos Mundial e Interamericano de Desenvolvimento (BID) para o país. Segundo o jornal, o FMI deve apresentar dúvidas sobre as políticas do governo argentino e sobre a eficácia dos controles de preço diante da pressão inflacionária no país.