Argentina discute prazo para refinanciamento de dívidas Apesar do anúncio sobre um consenso sobre o acordo entre o governo argentino e o Fundo Monetário Internacional (FMI), na quinta-feira passada, dois pontos de conflito ainda continuam sendo motivo de discussões entre as partes. O primeiro deles diz respeito ao prazo que o governo de Eduardo Duhalde quer para a maior parte do refinanciamento, entre três e cinco anos. O FMI deseja que este prazo para a maioria dos vencimentos seja de no máximo um ano, e de US$ 3,8 bilhões. Isso porque se todos os vencimentos de janeiro a agosto de 2003 forem refinanciados a um prazo de três a cinco anos, os vencimentos argentinos de 2004 com o FMI seriam somente de US$ 3,1 bilhões. Porém, se o prazo é de apenas um ano, a Argentina terá de pagar cerca de US$ 14 bilhões. Por isso, Hosrt Köhler, diretor-gerente do FMI, classifica o acordo de trazer "riscos excepcionais" para o organismo. O segundo motivo de diferenças tem a ver com o relatório do FMI sobre a "falta de consenso político que impediu a realização de um acordo mais amplo", e dos "riscos excepcionais para o Fundo, descritos com profundidade no relatório do staff e relacionados com a fragilidade do marco de política macroeconômica e os desafios de implementação". O governo argentino não quer que este relatório seja divulgado porque, segundo fontes da equipe econômica, "não reflete a realidade dos números e da situação".