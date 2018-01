Argentina discute tarifas e comércio com a UE O comissário europeu de comércio, Pascal Lamy, demonstrou a preocupação com os prejuízos que as empresas européias de serviços, principalmente as espanholas, vêm contabilizando face à desvalorização do peso, de acordo com uma fonte comunitária. Por sua vez, o governo argentino se mostra disposto a autorizar o aumento de tarifas de luz e gás para corrigir "uma parte das perdas", garantiu o vice-chanceler Martin Redrado. Em troca, Buenos Aires quer que Bruxelas mantenha o sistema geral de preferência para os produtos argentinos classificados dentro desse regime, o que significa que entram no mercado europeu com preferências tarifárias, e ainda, que a União Européia (UE) mantenha por mais um ano a cota extra de importação de 10 mil toneladas de carne de alta qualidade. "Não houve pedido em particular de Lamy (sobre aumento de tarifas), o que houve foi um overshooting (exagero) de expectativas com a desvalorização", contou Redrado, explicando que "quando se falou da necessidade urgente de corrigir as tarifas, a Argentina estava com o dolár a 3,80 pesos e hoje estamos com 3,14 pesos". "As empresas não vão recuperar as perdas, porque em nosso país perderam todos e os que mais perderam são os que têm menos, mas o que vamos garantir é que as necessidades que tenham, de incremento por causa do movimento inflacionário, tentaremos resolver com o aumento de tarifas, e o governo está disposto a tomar esta decisão", confirmou Redrado. Uma fonte comunitária diz que o tema foi levantado pelo comissário Lamy, apesar de Redrado dizer que partiu da Argentina mostrar a Lamy como estão avançando as diversas políticas em seu país. Uma fonte comunitária diz que, por enquanto, a nova estratégia para aumentar as tarifas de luz e gás, prevista no decreto de Necessidade e Urgência (DNU) assinado pelo presidente argentino Eduardo Duhalde, nesta quarta-feira, "alivia a situação das empresas européias na Argentina". Mas a mesma fonte diz que a Comissão tem muita cautela com os temas relacionados à Argentina, porque o aumento para luz e gás já estavam anunciados e foram bloqueados pela Justiça, em dezembro. Depois de três em Bruxelas, e vários encontros, desde o chefe da política externa e de segurança da UE, Javier Solana, passando pelo presidente da Comissão, Romano Prodi, e mais cinco comissários, o chanceler argentino, Carlos Ruckauf, o seu vice, Martin Redrado, e o ministro da produção, Anibal Fernandes, voltam para casa com três respostas: Um não definitivo para a lista de produtos, em torno de US$ 700 milhões, que pleiteavam uma vantagem transitória de comércio. Outro não do comissário europeu de agricultura, Franz Fischler, segundo fontes da Comissão Européia, quanto ao prolongamento, por mais um ano, da cota de 10 mil toneladas de carne, representando um negócio de US$ 60 mil. "Ele não disse não, disse que é difícil. Se é difícil, não é impossível, e nós continuaremos insistindo", afirmou o embaixador Redrado, lembrando que a Argentina conseguiu esta cota como uma forma de os países membros colaborarem com a situação de crise econômica. "Não nos dê ajuda, dê-nos comércio", acrescentou Redrado. E um terceiro sinal, mas desta vez positivo, quanto à exclusão da Argentina da revisão anual do sitema geral de preferência (SGP) comunitário, o que significará que o país deixará de perder US$ 600 milhões nas exportações de produtos agrícolas, principalmente pesqueiros. O governo argentino garante que o caso está resolvido, mas ainda terá que ser votado pelo Conselho de ministros da Justiça dos 15, no final de janeiro.