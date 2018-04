Argentina diz que ALCA poderia deixar de ser prioridade O Secretário de Relações Econômicas Internacionais, Martín Redrado, declarou que a Área de Livre Comércio das Américas (ALCA) poderia deixar de ser uma prioridade para o governo do presidente Eduardo Duhalde. O motivo desta guinada na política exterior argentina são os subsídios agrícolas que o governo norte-americano aplica. Redrado pediu o fim destes subsídios. Segundo o secretário, "é preciso colocar em preto e branco" a eliminação dos subsídios agrícolas na próxima reunião do Comitê de Negociações Comerciais da ALCA, que será realizada no Panamá. Enquanto que o o governo dos EUA promete eliminar os subsídios antes do ano 2005, a recentemente aprovada lei agrícola desse país prevê subsídios aos agricultores até o ano 2007. Redrado sustentou que se os EUA não eliminar os subsídios, a Argentina reclamará perante a Organização Mundial do Comércio (OMC).