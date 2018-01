Argentina diz que não tem restrições à compra da Pecom pela Petrobras O ministro das Relações Exteriores da Argentina, Carlos Ruckauf, entrou em contato com seu colega brasileiro, o chanceler Celso Amorim, na noite de terça-feira, para declarar que o governo argentino não está colocando em dúvida a compra da venda da Perez Companc, a maior companhia argentina do setor energético, pela Petrobras. Com o telefonema, Ruckauf tentou contornar as reações provocadas pelas declarações do presidente Eduardo Duhalde, que disse à imprensa que tinha ?sérias dúvidas? em relação à transação, e que trataria do assunto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no próximo dia 14, quando visitará o Brasil. ?Temos pendente uma transferência de ativos da Perez Companc, sobre o qual teremos de conversar. Temos sérias dúvidas em alguns aspectos dessa operação?, afirmou Duhalde. ?Cremos que, além do que devemos tratar internamente, esse é um problema que teremos de tratar com o presidente do Brasil?. As declarações de Duhalde causaram surpresa na Perez Compac, que teme o veto do governo a operação de US$ 1,182 bilhão, fechada em janeiro de 2002. As afirmações também não foram bem recebidas pelo governo brasileiro. Segundo o porta-voz do Itamaraty, Ricardo Neiva Tavares, Amorim pediu ao embaixador brasileiro em Buenos Aires, José Botafogo Gonçalves, que tentasse esclarecer a intenção do governo argentino. Logo depois, Ruckauf ligou para Amorim para fazer dois esclarecimentos. O primeiro, que ?as declarações do presidente Duhalde não punham em dúvida a operação de compra da Perez Companc pela Petrobras?. A segunda, que Duhalde ?não se referia ao setor de petróleo?. A transação fechada pela estatal brasileira envolve a compra de 58,62% da Perez Companc. Maior grupo empresarial da Argentina, essa companhia atua na área petrolífera, mas conta também com participação na Transener, que domina o mercado de transporte elétrico na Argentina, e na TGS, a principal transportadora de gás do país. A operação de venda à estatal brasileira terá de passar pelo aval das agências reguladoras das áreas de energia de ambos os países, bem como dos órgãos de defesa da concorrência. Os temores do governo brasileiro são de que o governo argentino possa interferir na transação, por pressões políticas de grupos nacionalistas, os mesmos que criaram polêmica em torno da venda.