Argentina e Brasil continuam em impasse sobre salvaguardas O prazo dado pelos presidentes Néstor Kirchner e Luiz Inácio Lula da Silva para a definição de um mecanismo de salvaguardas para o comércio bilateral Brasil-Argentina, deve ser esticado (terminaria ontem), já que os representantes dos dois governos não conseguiram chegar ao consenso nos detalhes do sistema "anti-invasão" de produtos, rebatizado de "Mecanismo de Adaptação de Competitividade" (MAC), denominação que substitui a que havia sido usada nos últimos meses, a de Cláusula de Adaptação Competitiva (CAC). Tudo indicava que diante dos impasses, poderia ser realizada uma nova rodada de negociações nesta quarta-feira. A outra alternativa analisada pelos negociadores era a de continuar as reuniões madrugada adentro. Desta forma, seria "furado" o prazo estipulado pelos presidentes Lula e Kirchner, que determinava que no dia 31 de janeiro o MAC teria que estar pronto. O mecanismo de salvaguardas é exigido por Néstor Kirchner desde setembro de 2004. Ele consiste em um sistema de salvaguardas no comércio bilateral que pretende impedir eventuais "invasões" de produtos brasileiros na Argentina e vice-versa. O mecanismo prevê uma alta de tarifas para o produto "invasor" por um prazo de dois a quatro anos.