Argentina e Brasil não chegam a acordo sobre salvaguardas Depois de uma exaustiva reunião que durou todo o dia de ontem até à noite, na secretaria de Indústria da Argentina, em Buenos Aires, os negociadores argentinos e brasileiros não conseguiram chegar a um entendimento sobre a Cláusula de Adaptação Competitiva (CAC), e voltarão a reunir-se nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro. Ambos países estão com "severas dificuldades" de chegar a um entendimento para permitir a adoção automática de salvaguardas no comércio bilateral. Sem avanços nas discussões, conforme indicou uma fonte do governo argentino, dificilmente o texto estará pronto para que os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Néstor Kirchner possam assinar no dia 31 de janeiro, conforme promessa do presidente brasileiro. Os negociadores argentinos dizem que o Brasil "está dificultando o entendimento por defender as posições da CNI" (Confederação Nacional da Indústria), expressadas na última segunda-feira, através de um comunicado oficial, no qual criticava duramente a adoção de salvaguardas no comércio bilateral. O principal ponto que marca as diferenças entre os dois sócios diz respeito ao processo que determinará quando as exportações de um país para outro prejudicam a indústria deste. A Argentina aceita a proposta do Brasil de formar uma comissão ou um chamado Tribunal de Notáveis para acompanhar o processo que se iniciaria depois da denúncia, mas rejeita a idéia de que esse tribunal possa investigar os números apresentados pelo país denunciante. Em realidade, o que a Argentina não quer é que esse tribunal tenha o poder de contestar os números apresentados para justificar a denúncia de dano contra determinado setor da indústria. Os negociadores precisam acelerar a corrida contra o relógio não só pelo prazo dado pelos presidentes de ambos países, mas também pelo fato de que a maioria dos acordos de autolimitação dos exportadores brasileiros, estabelecidos no ano passado, começam a vencer no final desse mês. Dentre esses acordos encontra-se, por exemplo, a linha branca de eletrodomésticos, a qual gerou a famosa guerra das geladeiras, quando a Argentina adotou unilateralmente barreiras contra os refrigeradores brasileiros, em julho de 2004. Se não houver um entendimento sobre a CAC, esse setor já sinalizou que haverá um novo conflito ao finalizar o acordo de autolimitação. "Se não há acordo, o risco é que desapareçam setores industriais inteiros" na Argentina, alertou o presidente da câmara que reúne os fabricantes de eletrodomésticos- Afarte-, Enrique Jurkowski. Setor automotivo Também prossegue o impasse na negociação entre Brasil e Argentina em torno do regime automotivo. O texto regulamentando o livre comércio entre os dois países não foi fechado na longa reunião de ontem. Um dos pontos de maior discordância é a data de entrada em vigor do acordo. Enquanto o governo brasileiro insiste em fixar uma data, os representantes do país vizinho resistem e pressionam para que o controle do volume de exportações seja feito por empresa e não por uma meta geral para o setor. Por esse mecanismo de controle, chamado de "trade flex", que funciona como uma espécie de cota, a cada US$ 100 exportados um país poderia importar do outro até US$ 260 sem pagar Imposto de Importação (II). Para permitir o desenvolvimento do parque industrial argentino, o governo brasileiro já sinalizou que aceita a adoção de um valor diferenciado para o "trade flex". Dessa forma, a cota dos argentinos sem o II seria maior do que a brasileira. A rigor, o comércio de automóveis entre os dois países já deveria estar livre de impostos ou cotas. Mas, no fim do ano passado, o Brasil concordou em prorrogar o acordo que limita o comércio até 1º de março. Agora, os países negociam as um entendimento transitório de 2 de março a 30 de junho e um acordo definitivo após essa data.