Argentina e Brasil prorrogam atual regime automotivo Os governos do Brasil e da Argentina decidiram prolongar por mais quatro meses o atual regime que regula o comércio automotivo bilateral. O regime determina o comércio administrado entre os dois países, que implica em que a Argentina possa exportar ao mercado brasileiro 2,4 vezes o volume que importa das montadoras instaladas no Brasil. Segundo o jornal econômico portenho "El Cronista", ambos governos ratificarão esta decisão, por escrito, antes do fim do mês. Esta é a segunda vez que o atual regime é prorrogado. Originalmente, o regime vencia no dia 31 de janeiro. Mas, diante de uma série de impasses para estabelecer qual seria a Política Automotiva Comum (PAC), negociadores dos dois governos decidiram prolongar o regime por 60 dias. No entanto, esse prazo está a ponto de vencer, sem que exista consenso entre Buenos Aires e Brasília. Desta forma, os dois países deixaram de lado o plano de implementar um regime transitório entre os dias 1º de março deste ano e o 1º de julho. A partir desta última data, entrará em vigência a Política Automotiva Comum. Defesa argentina Embora nos planos originais do Mercosul estivesse previsto o livre comércio automotivo a partir deste ano, o governo do presidente Néstor Kirchner argumenta que isso não será possível a curto ou médio prazo. Kirchner sustenta que o livre comércio só poderá acontecer quando o fluxo de investimentos provenientes do exterior para o setor automotivo estiver "equilibrado". O presidente argentino considera que as montadoras, nos últimos anos, tiveram preferência pelo Brasil. Segundo Kirchner, isso ocorreu pelos incentivos fiscais brasileiros, além do grande mercado consumidor. O governo Kirchner pretende que a futura estrutura da PAC - que será negociada ao longo deste semestre - mantenha o sistema de comércio administrado. Além disso, pretende que o fluxo de investimentos seja em parte direcionado para a Argentina.