Argentina e Chile planejam interligar Atlântico e Pacífico O presidente do Chile, Ricardo Lagos, visitará seu colega, Néstor Kirchner, da Argentina, nos próximos dias 28 e 29 de agosto. A intenção é "aprofundar as relações bilaterais e melhorar a integração entre os dois países", segundo confirmou a chancelaria argentina. As fontes da chancelaria dizem que Lagos e Kirchner deverão anunciar obras de infra-estrutura, criando um corredor que ligaria os oceanos Atlântico com o Pacífico. A idéia é fortalecer o comércio de empresas chilenas e argentinas com terceiros mercados.