Argentina e Copom definem novo humor do mercado Ontem a euforia das últimas semanas nos mercados brasileiros sofreu um golpe duro. O governo já havia indicado que o otimismo estava exagerado, o que a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) confirmou. E o agravamento da crise argentina, que passa por mais um repique, inverteu o humor dos investidores. O dólar disparou para R$ 2,54 e a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) voltou a cair. A crise argentina voltou a contaminar os negócios no Brasil. Surgiram vários rumores catastrofistas ontem, mas o mais grave era que o Fundo Monetário Internacional (FMI) estaria pressionando o governo argentino a desvalorizar o peso antes de liberar novos recursos para o país. O problema é que a situação financeira é tão dramática que a União está sacando dinheiro das reservas internacionais para honrar pagamentos externos, reduzindo-as a níveis perigosos. Sem os US$ 1,26 bilhões que o FMI estuda conceder, o colapso financeiro é certo e não demora. Dada a fragilidade da situação, o risco país voltou a bater recordes, atingindo 3.242 pontos, e o mercado entrou em pânico. Os demais dados da economia refletem a gravidade da crise, especialmente depósitos bancários e reservas internacionais, há meses em queda. No Brasil, os reflexos foram imediatos, e o dólar disparou. Ainda está bem mais baixo do que em setembro, mas, se o desfecho da crise argentina for muito desorganizado, pode haver mais espaço para alta. O governo brasileiro já vinha alertando os investidores de que o otimismo estava muito exagerado. A ata do da reunião do dia 21 de novembro do Comitê de Política Monetária (Copom) reforçou essa percepção. Segundo o documento, os preços controlados, especialmente as tarifas de energia, sofrerão forte aumento em 2002, pressionando a inflação. Com isso, a queda dos juros, esperada pelo mercado para os próximos meses, certamente demorará muito mais e o crescimento econômico terá de ser contido. Bolsa e dólar devem apresentar uma evolução menos otimista do que se imaginava nos cenários otimistas das últimas semanas. Ainda assim, os bons resultados que reverteram o humor dos mercados há algumas semanas são definitivos. As contas públicas e as contas externas apresentaram melhora substancial, o recado do governo é que essa melhora não justifica nenhum tipo de euforia, mas apenas um otimismo muito cauteloso.