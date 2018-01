Argentina e FMI fazem hoje rascunho da carta de intenções Os técnicos da missão do FMI e do ministério de Economia deverão trabalhar hoje na redação do primeiro rascunho da carta de intenções que o governo argentino prevê assinar com o organismo até o final deste mês ou, no máximo, na primeira semana de setembro. Segundo uma fonte do ministério, o rascunho servirá de base para as negociações dos próximos dias para que a versão definitiva do documento esteja pronta até o dia 20 de agosto. Este foi o cronograma definido pelo ministro de Economia, Roberto Lavagna, e o chefe da missão, John Dodsworth, segundo a fonte, mas ainda existem várias diferenças entre ambas as partes. Enquanto a Argentina oferece um superávit fiscal de 3% do PIB para 2003, algo em torno de 12,75 bilhões de pesos, o FMI insiste em elevar esse porcentual para 3,5% (14,87 bilhões de pesos) e que este chegue a 4%, em 2004. Também existe uma certa tensão do FMI com Lavagna, provocada pela demora na implementação de compromissos estabelecidos pelo atual acordo, que terminará no dia 31 de agosto. Entre essas medidas estão a fixação de uma política de ajustes das tarifas públicas; a aprovação de mudanças na Lei de Entidades Financeiras e a Carta Orgânica do Banco Central; a eliminação de isenção de impostos dos planos de competitividade; a não concessão de novas suspensões das execuções judiciais hipotecárias; e a concessão das compensações aos bancos no valor de 2,8 bilhões de pesos.