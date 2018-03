Argentina e petróleo garantem saldo recorde na balança O início da recuperação da Argentina e o aumento dos preços do petróleo no mercado internacional, além da entrada dos produtos brasileiros em mercados alternativos, como a Ásia e Europa Oriental, asseguraram o superávit recorde da balança comercial, no mês de fevereiro, de US$ 1,123 bilhão. Pela primeira vez na história, a balança atingiu a marca de US$ 5 bilhões nas exportações naquele mês. O secretário do Comércio Exterior, Ivan Ramalho, anunciou hoje que a indústria dá sinais de que vai aumentar a produção, pois cresceram as importações de bens de capital ? equipamento pesado para as fábricas ?, de matérias-primas e de produtos intermediários, como compostos químicos e componentes eletrônicos. Argentina e Mercosul A recuperação da Argentina deverá assegurar o crescimento do comércio com o Brasil em US$ 1 bilhão este ano, disse Ramalho. Segundo ele, o crescimento das exportações brasileiras para aquele país podem chegar a US$ 3,4 bilhões. ?As informações do governo argentino são de que a economia está se recuperando e o consumo se ampliando?. O Brasil vende 78% das importações argentinas. O maior aumento das vendas brasileiras no mês passado foi para o Mercosul, US$ 329 milhões, de 40,3%. Só a Argentina comprou US$ 261 milhões em produtos nacionais, crescimento de 79,3%. O crescimento das exportações em fevereiro mostra ainda a diversificação da inserção do País em novos mercados e na variedade dos produtos exportados. No entanto, as vendas para os Estados Unidos, parceiro tradicional do Brasil, cresceram 35,8%, ou US$ 1,494 bilhão. Ásia e Europa Em relação a fevereiro do ano passado, a Secex registrou um crescimento de 34,3% nas vendas para a Ásia, somando US$ 658 milhões. O maior crescimento nas venda foi para a Índia, de 152% em produtos como petróleo, equipamentos mecânicos e eletroeletrônicos. A China aumentou as aquisições em 107,9%, concentradas em minérios, produtos siderúrgicos, celulose e veículos. A União Européia também elevou as importações dos produtos brasileiros em 20,9% em relação a fevereiro de 2002, totalizando US$ 1,172 bilhão. Os exportadores brasileiros aumentaram as vendas para Alemanha (32,4%), Itália (23,6%), Países Baixos (20,9%) e França (14,9%). Nestes casos, os produtos exportados foram farelo de soja, soja em grão, carnes, café, madeira, peles, couros, calçados ? além de equipamentos mecânicos, minérios, siderúrgicos, alumínio, celulose e petróleo. O Oriente Médio também aumentou as compras em 16,7%, assim como a Europa Oriental, em 12,7% e a África, 11,1%. Ramalho informou, por exemplo, que as vendas do petróleo bruto, além de aumentarem 87,9% em relação a fevereiro do ano passado, a receita obtida aumentou 447,4% nas vendas para os Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, Índia, Chile e Portugal. As exportações dos óleos combustíveis, afirma a nota divulgada pela Secex, cresceram de US$ 2 milhões para US$ 121 milhões. Importação Já as importações em fevereiro somaram US$ 3,878 bilhões, um crescimento de 14,2% em relação ao mesmo período do ano passado, quando esse valor chegou a US$ 3,397 bilhões. Ivan Ramalho afirmou que o aumento das compras de bens de capital de 9,5%, comparando-se fevereiro deste ano com o mesmo mês de 2002, e de 9,8% em matérias-primas e produtos intermediários, podem ser aquisições destinadas ao crescimento da produção industrial.