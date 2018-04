Argentina e preços baixos afetam exportações brasileiras A retração da economia da Argentina e a redução dos preços dos produtos no mercado internacional puxaram o comportamento decrescente das exportações brasileiras nos sete primeiros meses desse ano. É o que aponta boletim divulgado hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio sobre o resultado da balança comercial de janeiro a julho. O documento mostra que a diminuição das exportações para Argentina representou 81,8% da redução das vendas externas brasileiras de janeiro a julho. Nesse período, a balança registrou um superávit de US$ 3,806 bilhões, mas as exportações caíram 7,7% em relação a 2001. O saldo comercial foi sustentado pela queda de 18,9% das importações. De acordo com o boletim, as exportações do Brasil para Argentina encolheram 64,2%, o equivalente a uma perda de receita de US$ 2,142 bilhões. Nos setes primeiros meses do ano passado, as exportações para Argentina somaram US$ 3,338 bilhões, enquanto nesse ano caíram para US$ 1,196 bilhão. Como resultado, a participação do mercado argentino na pauta de exportação brasileira caiu de 9,8%, em 2001, para 3,8% de janeiro a julho desse ano. Os dados do Ministério do Desenvolvimento mostram que, se não fosse o ?efeito Argentina?, as exportações do Brasil teriam caído apenas 1,6% no período. O boletim aponta que o setor de semimanufaturados foi o mais afetado pela redução dos preços internacionais. De janeiro a julho deste ano, os preços dos produtos semimanufaturados vendidos pelo Brasil no exterior caíram 9,3% em relação ao mesmo período do ano passado, enquanto a quantidade exportada teve um aumento de 5,1%. Os preços dos produtos básicos sofreram nesse período comparativo uma queda de 7,1% para um aumento de quantidade de 0,1%. Os preços dos manufaturados caíram 4,6% e a quantidade vendida desses produtos teve uma redução de 4,8% de janeiro a julho. No total, o chamado ?índice de preços? dos produtos brasileiros teve uma queda de 6,2%, enquanto o ?índice de quantum? apresentou redução de 1,9% de janeiro a julho desse ano em comparação ao mesmo período de 2001. Os números apresentados no boletim mostram que os saldos comerciais do Brasil para períodos de doze meses vêm aumentando a partir de julho de 2001. Segundo o boletim, esse crescimento se desenvolve primeiramente num período de redução de déficits, de julho de 2001 a setembro de 2001, seguido por uma trajetória de superávits crescentes, iniciada em outubro de 2001, mês em no qual foi registrado um saldo positivo de US$ 634 milhões. No acumulado dos últimos doze meses até julho deste ano, o superávit era de US$ 6,418 bilhões. Até a terceira semana de agosto, a balança já apresentava um superávit de US$ 831 milhões no mês e US$ 4,634 bilhões no ano.