Argentina é segundo maior comprador de produtos brasileiros A Argentina voltou a ocupar, em julho, a segunda posição no ranking de maiores compradores de produtos brasileiros. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, as vendas para a Argentina atingiram US$ 387 milhões, um crescimento de 70,5% na comparação com as do mês de junho. Os destaques de julho foram as vendas de automóveis e autopeças, máquinas e equipamentos, plásticos e eletroeletrônicos. As vendas para a China, o terceiro maior mercado para os produtos nacionais, cresceram 9,9% em julho ante junho, para US$ 376 milhões, com destaque para as vendas de soja em grão, minério de ferro e produtos siderúrgicos. As exportações para os EUA, o maior comprador de produtos brasileiros, caíram 2,6%, para US$ 1,488 bilhão. Por blocos econômicos, as exportações para o Mercosul cresceram 65,2% em julho ante junho, e as vendas para a África, 48,4%.