Argentina elimina 4 mil cabeças de gado por aftosa As autoridades sanitárias argentinas anunciaram que ao longo da última semana eliminaram 4.044 cabeças de gado contaminadas - ou com grande potencial de estarem infectadas - pela febre aftosa. Os animais foram sacrificados na província de Corrientes, onde foi descoberto há 16 dias um foco de aftosa. Por causa do ressurgimento da doença no País, a Argentina perdeu de forma parcial ou total doze mercados no exterior, entre eles, o Brasil. Do total de animais abatidos, 3.600 pertenciam à fazenda San Juan, no município de San Luis del Palmar, próxima à capital provincial, a 25 quilômetros da fronteira paraguaia e a 200 quilômetros da divisa com o Brasil. A fazenda pertence a José Romero Feris, um ex-caudilho da província de Corrientes, acusado de ter protagonizado dezenas de escabrosos casos de corrupção. Os animais restantes pertenciam a fazendas vizinhas. O ressurgimento da aftosa na Argentina fechou as portas dos mercados brasileiro, paraguaio, uruguaio, chileno e peruano entre outros. No caso da Rússia e da União Européia, o segundo e o primeiro importador de carne argentina (respondendo por 36% e 38% das compras de carne deste país) o embargo foi parcial, somente atingindo a carne proveniente de Corrientes. Graças a estas restrições parciais, o prejuízo aos produtores argentinos seria menor que o inicialmente calculado. Lideranças rurais sustentavam, na semana passada, que o país perderia até US$ 700 milhões em exportações. Mas, as últimas estimativas indicam que as perdas seriam, neste ano, de US$ 237 milhões, o equivalente a 19% das exportações de carne de 2005. Em 2001, quando o governo do então presidente Fernando De la Rúa (1999-2001) tentou esconder o surgimentos de mais de 200 focos de aftosa, a Argentina perdeu 90% dos mercados internacionais que possuía. A Argentina foi declarada novamente livre de aftosa com vacinação em setembro de 2003. O presidente da Sociedade Rural de Corrientes, Osvaldo Benítez Meabe, afirmou que o Serviço Nacional de Sanidade e Qualidade Agroalimentícia (Senasa) "procedeu muito bem. Os mercados agiram com prudência em virtude dos relatórios sanitários".