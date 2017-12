Argentina elimina tarifa para máquinas rodoviárias O presidente Néstor Kirchner assinou, nesta quinta-feira, um decreto que estabelece uma tarifa alfandegária de 0% para a importação de maquinaria rodoviária proveniente de países de fora do Mercosul. O decreto também inclui a importação de autopeças utilizadas neste tipo de maquinaria. Desta forma, o governo argentino - de forma unilateral - passa por cima das normas do bloco do Cone Sul, que estabelece uma tarifa externa comum para as importações de veículos usados e novos. A decisão de eliminar as tarifas alfandegárias foi defendida pelo governo como forma de estimular as empresas de construção civil (especialmente as pequenas e médias empresas), além de impulsionar o plano de obras públicas. O governo também argumentou que a medida era necessária por causa da falta de financiamento nos bancos, que dificulta a compra de máquinas novas pelas empresas de construção. A autorização para a importação sem tarifas terá vigência por dois anos e permitirá a compra, fora do Mercosul, de maquinaria que não supere os dez anos de uso.