Argentina em caos pode influenciar mercados No início da madrugada de hoje, fontes da Casa Rosada, sede do governo argentino, e toda a imprensa do país anunciavam a renúncia do ministro da Economia Domingo Cavallo. A conformação oficial veio por volta das 6 horas (horário de Brasília). Segundo apurou a correspondente Marina Guimarães, por meio de um comunicado, o presidente Fernando De la Rúa afirmou que aceitava a renúncia de Cavallo. O comunicado diz também que todos os ministros colocaram seus cargos à disposição do chefe de gabinete, Chrystian Colombo. Neste momento ainda existem manifestantes em frente à Casa Rosada, na Praça de Maio. A principal expectativa fica por conta de um possível afastamento do presidente Fernando De la Rúa e a convocação antecipada para novas eleições. O jornal Clarin afirma que esta seria uma das condições do Partido Justicialista para negociar um consenso pela manutenção da governabilidade. Já a União Cívica Radical (UCR, partido de De la Rúa) pretende exigir uma nova política econômica com o possível abandono da conversibilidade. No Brasil, ontem o Comitê de Política Monetária (Copom) não surpreendeu os analistas e manteve a Selic, a taxa básica referencial de juros, em 19% ao ano. Mesmo com a tendência de queda da inflação e do dólar, além dos bons números da economia, ainda é cedo para uma redução nos juros. No entanto, os mais otimistas já falam em corte talvez até na próxima reunião do Comitê, dias 22 e 23 de janeiro. Mas a tranqüilidade do mercado pode ser abalada nos próximos dias por causa do momento crítico que a Argentina atravessa. Embora esperado, o colapso financeiro pode afetar os mercados brasileiros, mesmo que momentaneamente, especialmente se o processo for muito desordenado. Como a conversibilidade é parte da Constituição e o governo não tem nem maioria no Congresso, mesmo a decisão de desvalorizar o peso envolve uma série de problemas do ponto de vista legal e prático. O fato é que, por enquanto, os investidores têm se mantido indiferentes à Argentina. Mas a situação argentina é gravíssima. Ontem, antes da decisão do Comitê, o presidente Fernando de la Rúa decretou estado de sítio. A medida foi uma reação à onda de saques e violência que está tomando o país e vem acompanhada de iniciativas modestas de distribuição de alimentos. Além da demissão de Cavallo, os mercados amanhecem com a notícia de que a Câmara cassou o projeto de lei que limita os saques bancários. Se o Senado ratificar a decisão, pode haver uma corrida bancária em meio ao pânico instaurado. Como o sistema financeiro está no limite, as conseqüências seriam drásticas. Se não bastasse, no dia 28, vencem US$ 451 milhões relativos a títulos do governo, e não há fundos para cobri-los. Altos funcionários do Fundo Monetário Internacional (FMI) já falam abertamente que o regime de paridade cambial entre o peso e o dólar é insustentável. E a agência internacional de classificação de risco Standard & Poor´s prevê que o colapso virá em janeiro. Pelos últimos acontecimentos, pode vir ainda antes.