Argentina em feriado enfrenta possível mudança no BC O mercado financeiro não funcionará hoje na Argentina, feriado nacional pela morte do general San Martin. Mas, as atenções estarão voltadas para dois assuntos: a ameaça do pedido de demissão feita pelo presidente do Banco Central, Aldo Pignanelli, e o destino do rascunho da carta de intenções enviada pelo ministro da economia, Roberto Lavagna, ao FMI. Pignanelli disse a senadores do duhaldismo - peronistas ligados ao presidente Eduardo Duhalde - que deixará o cargo caso não seja logo votada a sua indicação no Senado, enviada há cerca de dois meses através de decreto presidencial. A ameaça ocorreu num momento em que o FMI e o governo analisam, de acordo com um dos principais pontos da carta de intenções, como será implementada a reestrutuação do sistema financeiro argentino, paralisado desde a crise política do ano passado que levou à fuga de capitais e à implementação do corralito (bloqueio de depósitos). A ameaça de Pignanelli veio à público na última sexta-feira, com a confirmação por parte de senadores do PJ. "Mas essa ameaça é uma precipitação, já que vamos discutir o decreto da sua nomeação agora", afirmou o líder do PJ no Senado, senador José Gioja. Na pratica, enquanto os senadores não ratificam sua nomeação, Pignanelli mantém o cargo de vice que ocupava até à saída de Mario Blejer, seu antecessor e, como ele, arquiinimigo de Lavagna. "Era só o que faltava", comentou um assessor de Duhalde quando perguntado sobre a ameaça feita por Pignanelli. "Não podemos mais dar tempo para as turbulências. É hora de buscar, cada vez mais, estabilidade e tentar assinar o quanto antes o acordo com o FMI", afirmou a fonte. A expectativa do governo é de que o acordo seja assinado no fim do mês ou, no máximo, no início de setembro, antes do vencimento da parcela de US$ 2,8 bilhões da dívida com o Fundo. Lavagna espera adiar vencimentos deste ano e do próximo por um total de US$ 17 bilhões e abrir caminho para que o próximo governo negocia um crédito de US$ 15 bilhões. Leia o especial