Argentina emite 500 mi de euros em bônus de 6 anos Uma fonte ouvida pela Dow Jones em Nova York informou que a Argentina deverá emitir, nesta sexta-feira, 500 milhões de euros em bônus de seis anos no mercado europeu. A operação, coordenada pelo JP Morgan Chase e pelo Crédit Suisse First Boston, será a primeira emissão de títulos do governo argentino no Exterior desde que o país obteve um pacote de ajuda coordenado pelo FMI. A fonte afirmou que os títulos deverão ter cupom de 10%. O governo da Argentina recusou-se a confirmar essas informações.