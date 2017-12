Argentina emite 500 mi de euros em eurobônus A Argentina está emitindo 500 mi de euros em eurobônus de seis anos, em uma operação liderada pelo J.P. Morgan Chase e pelo Crédit Suisse First Boston. O papel está sendo colocado com um cupom de 10% e preço de 99,35% do valor de face. O spread (juro nominal) é de 557 pontos-básicos sobre os Bunds, títulos alemães, com rendimento de 6,0%. Os papéis recebem a classificação B1, pela Moody´s, e BB-, pela Standard & Poor´s. O pagamento do juro é anual. As informações são da agência Dow Jones.