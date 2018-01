Argentina emitirá bônus locais e globais para troca O Ministério da Economia da Argentina anunciou que vai oferecer uma troca de títulos do Tesouro no mercado local (Bontes), bônus globais e outros títulos que vencem nos próximos anos por novos bônus globais de 11 anos e um novo bônus do Tesouro com vencimento em 2006. De acordo com o ministério, a troca de US$ 3 bi em dívida em pesos e em dólares vai acontecer "nos primeiros dias de fevereiro". O governo vai oferecer um novo Bonte/2006 pelos Bontes com vencimento em 2001, 2002, 2003, 2004 e pelos flutuantes com vencimento em 2003, Bocones Pre3, Pre4, Pro1 e Pro2, FRBs, notes de spread ajustável, Eurobônus/2002 e bônus globais com vencimento em 2003. Um novo bônus global para 2012 será oferecido pelos Bontes com vencimento em 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2003 flutuante; FRBs, notes de spread ajustável, bônus globais com vencimento em 2003, 2005 e 2006, Eurobônus para 2007 e Bocones Pre3, Pre4, Pro1 e Pro2. A Argentina contratou a Salomon Smith Barney e a Goldman Sachs para coordenarem a operação; bancos locais também vão participar. As informações são da Dow Jones.