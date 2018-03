Argentina enfrenta também problemas com embarques de soja O presidente da Argentina, Néstor Kirchner, iniciará sua viagem à China no próximo dia 28 com um desagradável problema comercial para resolver: a quarentena do carregamento de 50 mil toneladas de soja argentina por parte do governo chinês, ocorrida no fim de semana, em Guangdong. Até o momento, fontes da indústria não conhecem os detalhes da decisão chinesa mas tomaram conhecimento de que organismo sanitário da China, conhecido como CIQ, detectou problemas fitossanitários no carregamento e proibiu seu desembarque no porto de Shenzhen. Os empresários argentinos do setor suspeitam que a decisão da quarentena seria uma manobra dos importadores que querem renegociar os contratos fechados entre dezembro e março passados, quando o preço da soja estava beirando os US$ 100 dólares. Problemas no passado Não há um clima de nervosismo entre os exportadores que acreditam numa solução para o problema, principalmente às vésperas da viagem do presidente Kirchner à China. Em agosto de 2003, 17 barcos argentinos com cerca de 700 mil toneladas de soja também foram barrados pelas autoridades chinesas sob o argumento de problemas de qualidade do produto. Na ocasião, foi enviada uma missão técnica à China e o problema foi resolvido. Como terceiro produtor mundial de soja, a Argentina vende aproximadamente sete milhões de toneladas do produto à China, seu principal comprador, por um valor acima de US$ 1,1 bilhão.