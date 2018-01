Argentina entra em acordo com fundo abutre por dívida de US$ 95 milhões

SÃO PAULO - A Argentina entrou em acordo com a Greylock Capital Management para pagar US$ 95 milhões sobre títulos soberanos com valor de face de US$ 65 milhões.

O acordo foi anunciado nesta quinta-feira, 23, e se refere a uma proposta apresentada em 5 de fevereiro. Os títulos, conhecidos como notas ajustáveis de Taxa Variável (Frans, na sigla em inglês), serão resgatados mediante o pagamento de um prêmio de 50% sobre seu valor de face.

"O acordo deixa relativamente poucas pedidos não resolvidos, e é uma forte demonstração, por parte da Argentina, de seu empenho em resolver a questão junto a detentores de outros títulos", diz o comunicado.