Argentina entra em contagem regressiva A Argentina iniciou hoje uma espécie de contagem regressiva para evitar a quebra do sistema financeiro e também para conseguir aprovar as reformas prometidas ao Fundo Monetário Internacional (FMI) e destravar recursos da ordem de US$ 9 bilhões que se encontram parados. No primeiro caso, o Congresso tem até quinta-feira para aprovar o Plano Bônus, ou Bonex 2, que aliviará a pressão de milhões de correntistas que querem tirar dos bancos cerca de US$ 46 bilhões. Se aprovado, será o fim do "corralito" financeiro e cerca de 4 milhões de argentinos irão receber títulos do governo em pesos e em dólares, com prazos de cinco e dez anos, respectivamente. No segundo, o país tem três semanas de prazo para eliminar a chamada Lei de Subversão Econômica, que permite hoje aos juízes processar banqueiros que se negam a devolver os depósitos; aprovar uma nova lei de falências e concordatas que não prejudique credores de empresas endividadas em dólares; e, finalmente, um acordo com as províncias mais importantes (Buenos Aires, Córdoba e Mendoza) para que reduzam drasticamente (60%) seu déficit fiscal e comecem a resgatar parte dos US$ 5 bilhões em títulos públicos que circulam hoje sem lastro algum. Se o Congresso não conseguir desativar a bomba relógio do "corralito" financeiro e transformá-lo em bônus com garantia do Estado, e se não aprovar as leis que o Fundo exige, a Argentina não receberá os US$ 9 bilhões pleiteados pelo ministro Jorge Remes Lenicov. Esse montante é parte dos recursos que o FMI deixou de transferir desde outubro do ano passado ao país. Mas a Argentina precisa de pelo menos US$ 25 bilhões para equilibrar as suas contas e poder, quem sabe, acabar com a recessão que se arrasta desde meados de 1998. Além disso, esses recursos bilionários serviriam ainda para reprogramar o pagamento da dívida externa, que está próximo de US$ 170 bilhões. Das exigências do FMI, que não são poucas, a Argentina cumpriu várias que, de acordo com o próprio organismo multilateral de financiamento, são condição necessária para retomar o socorro financeiro interrompido em outubro do ano passado por causa da inconsistência fiscal do país. Veja abaixo, os principais pontos que o Fundo exigiu e foram, de alguma forma, atendidos: - Livre flutuação do peso: a lei de emergência econômica do presidente Eduardo Duhalde acabou com quase 11 anos de conversibilidade em janeiro deste ano. A paridade do peso com o dólar havia encarecido significativamente os custos do país, prejudicando a produção e as exportações argentinas, principal gerador de divisas. - Orçamento de 2001: o Congresso aprovou os gastos do Estado deste ano mais de dois meses depois do previsto. O executivo acabou vetando 16 artigos da lei porque incrementavam as competências das províncias e municípios. Apesar disso, o FMI continua exigindo uma ajuste fiscal mais rígido, principalmente das maiores províncias do país. - Direitos de exportação: O presidente Eduardo Duhalde havia prometido não mexer nos impostos de exportação, mas acabou voltando atrás, dada a exígua arrecadação tributária decorrente da recessão, e aumentou de 10% para 20% as taxa para grãos, de 13% para 23,5% as de oleaginosas e de 5% para 20% as de produtos industrializados. - Pacto fiscal: O governo Duhalde assinou com as 23 províncias um acordo para reduzir o déficit público, mas falta a ratificação dos câmaras provinciais e do Congresso nacional. - Compensação ao sistema financeiro: Os bancos argumentaram que a pesificação das dívidas das empresas e de pessoas físicas provocaria o colapso do sistema financeiro. O governo decidiu compensar com a emissão de bônus no montante de US$ 18 bilhões. - Medidas para reerguer o sistema financeiro: o Fundo apoiou uma injeção de quase US$ 3 bilhões do Banco Central aos bancos para enfrentar os saques dos correntistas, mas ainda falta a aprovação de um plano de reforma do sistema financeiro. O projeto, que inclui a fusão de todos os bancos públicos com o BC, está sendo enviado esta semana ao Congresso. Espera-se ainda que o Parlamento aprove o Plano Bônus ou Bonex2. - Reajuste de tarifas: com o fim da conversibilidade, o governo acabou com a dolarização das tarifas públicas e as congelou em pesos. As companhias de serviço privatizadas chiaram por causa de suas dívidas em dólares e exigiriam um ajuste. O governo prometeu rever e estudar caso a caso, mas as discussões ainda não concluíram. Técnicos do FMI deixaram transparecer que esta é uma das principais preocupações da direção do Fundo. - Diálogo com credores externos: o ministro de Economia, Jorge Remes Lenicov, enviou em março uma carta mostrando que a Argentina está disposta a negociar. As conversações serão retomadas assim que o país fechar um acordo com o Fundo. O presidente argentino Eduardo Duhalde disse que se o Congresso não aprovar esta semana o novo Plano Bonex, que está sendo chamado de Plano Bônus, os bancos abrirão ainda esta semana as suas portas e deixou nas mãos de Deus o futuro do sistema financeiro. "Que seja o que Deus quiser", afirmou ontem à tarde em entrevista a emissoras de TV. O certo é que, para analistas econômicos, os bancos passaram de "ladrões e vilões" a enganados. "Qual crime é maior, roubar um banco ou fundá-lo", perguntara há décadas o dramaturgo alemão Bertolt Brecht por meio de um personagem em sua Ópera de dois centavos. Em longo artigo publicado recentemente, o jornal espanhol El País lembrava Brecht e afirmava que, em meados do século passado, essa reflexão sobre os bancos fazia estremecer as bases do capitalismo, mas hoje parecia ter se transformado no cotidiano dos responsáveis dos bancos instalados na Argentina. "Quem cometeu o delito agora?", se perguntam os executivos desses bancos, que são acusados diariamente nas ruas do centro financeiro de Buenos Aires de ladrões. Os banqueiros, por sua vez, se sentem enganados pelo Estado, a quem se viram obrigados a financiar seus excessos (US$ 22 bilhões).