Argentina envia missão comercial à China De olho no gigante mercado chinês, o chanceler argentino, Rafael Bielsa, e uma comitiva de cerca de 20 empresários deste país, desembarcam hoje em Beijing. Além da soja e derivados, a commodity estrela de vendas argentinas, o governo de Néstor Kirchner quer aumentar suas vendas da agroindústria, manufaturas industriais, como tubos sem costura e equipamentos portuários, e tecnologia. Com um potencial consumidor de 1,295 bilhão de consumidores, a China é o quinto sócio comercial da Argentina, segundo o chanceler. Com ele, viajaram empresários da Cargill, Bridas, La Serenísima, Molinos Indústrias Metalúrgicas Pescarmona e Biosidus. De acordo com dados oficiais, de janeiro a setembro deste ano, as exportações argentinas ao mercado chinês somaram US$ 1,983 bilhão, 118% a mais que no mesmo período do ano passado, enquanto que as importações de produtos da China atingiram US$ 448 milhões, representando um aumento de 99%. Conforme estudo elaborado pela Fundação Capital, criada pelo atual secretário de Relações Econômicas Internacionais da Chancelaria, Martín Redrado, o maior dinamismo do comércio bilateral China/Argentina se observou nas vendas de óleos (211%) e sementes de oleaginosas (144%). Estes representam 86% das vendas à China. Na chancelaria, fontes revelam que o governo "necessita" aumentar suas exportações, sobretudo porque não quer que uma queda no preço da soja termine arruinando o saldo comercial que possui com a China, desde que o peso foi desvalorizado.