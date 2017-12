Argentina escolhe bancos para reestruturação da dívida O ministro de Economia da Argentina, Roberto Lavagna, pretende emitir alguns sinais positivos para o Fundo Monetário Internacional e evitar o surgimento de novos contratempos, com o que ocorreu com o atraso da aprovação da primeira revisão de metas. Depois de várias postergações e com mais de um mês de demora, o ministro anunciará nesta semana, segundo fontes do Ministério de Economia, quais serão os bancos que trabalharão na reestruturação da dívida. Serão escolhidos quatro bancos dentre os sete candidatos: Barclays, Dresdner, ABN AMRO, Goldman Sachs, Lehman Brothers, Morgan Stanley e UBS Warburg. Estes últimos quatro são os mais fortes candidatos, de acordo com a avaliação do próprio ministério. Na reestruturação local, trabalharão os bancos Galícia, Francês e Nación.