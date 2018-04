Argentina espera as objeções do FMI A Argentina entra em mais uma semana de expectativas sobre o acordo com o Fundo Monetário Internacional que já entrou no oitavo mês de gestação. O FMI deverá enviar, hoje, ao ministro de Economia, Roberto Lavagna, as objeções ao rascunho da carta de intenções remetida ao organismo há 10 dias. O ministro também deverá falar, por telefone, com o Diretor do Departamento do Hemisfério Ocidental, Anoop Singh. Fontes do ministério de Economia admitem que haverá menções de desacordo sobre a chamada inseguridade jurídica, em função das mudanças na aplicação do indexador criado pelo governo, o CER. Além disso, o organismo fará uma nova exigência antes de reprogramar os vencimentos financeiros da Argentina. O FMI quer que o governo faça uma reestruturação profunda do sistema financeiro público do país para que este não seja usado com o fim de salvar bancos privados. Somado à primeira "objeção" e à mais uma exigência, o FMI deverá insistir com a defesa da independência do Banco Central que se encontra novamente afetada pela briga entre Roberto Lavagna e o presidente do BC, Aldo Pignanelli. O próximo vencimento da dívida argentina com o FMI é no dia 9 de setembro, no valor de US$ 2,7 bilhões. Em outubro, o governo deverá desembolsar US$ 800 milhões ao Banco Mundial. A equipe econômica corre contra o relógio para evitar o default com os organismos multilaterais, o que isolaria o país totalmente e fecharia a única chance de obter algum crédito. Uma fonte reservada do Ministério de Economia disse à Agência Estado que não há esperanças de um acordo amplo e completo com o FMI. "Há apenas a expectativa de que possamos ir dilatando os prazos dos pagamentos das parcelas das dívidas com o Fundo, mês a mês, como vem ocorrendo", disse. Rivalidade entre Lavagna e Pignanelli Perguntada sobre o motivo para que as negociações com o FMI estejam em ritmo tão lento, a fonte explicou que o clima de rivalidade entre Lavagna e Pignanelli; a ingerência de Lavagna na autonomia do BC e as interferências de Pignanelli na política econômica do Ministério de Economia; e as mudanças aprovadas pelo Congresso na aplicação do CER são alguns dos motivos para a demora. Tudo indica que Aldo Pignanelli tem os dias contados e que perderá a batalha que vem travando com Roberto Lavagna há vários meses. No Ministério de Economia acredita-se que o presidente Duhalde pediria a renúncia de Pignanelli para colocar um ponto final nesta briga. Esta crença baseia-se no fato de que as intromissões do presidente do BC na política econômica, baixada pelo Ministério de Economia, não atingiram o objetivo de acelerar o acordo com o FMI. Portanto, estariam provocando brigas sem conquistar o objetivo de Duhalde. Hoje, às 11 horas, o BC terá uma reunião de sua diretoria para discutir a medida que permite aos bancos pagarem os empréstimos tomados do BC com títulos públicos. Especula-se com duas versões: uma, que Pignanelli aproveitaria essa reunião para demitir-se; outra, que buscaria ganhar apoio para manter-se no cargo. O ministro Lavagna acusa o BC de demorar na instrumentação das medidas baixadas por ele, como a que permite a abertura de contas de depósitos livres do "corralito", anunciada no final de maio. O BC argumenta que há problemas técnicos para a implementação das medidas. Porém, no Ministério de Economia afirmam que o buraco está mais embaixo e tem a ver com a ortodoxia dos funcionários do BC. Linha ortodoxa Há 11 anos, desde o começo do regime de conversibilidade, "a instituição vem sendo administrada por economistas e funcionários ortodoxos, da linha do Pou (Pedro Pou, ex-presidente do BC até o começo do ano passado) que formaram uma equipe de técnicos igualmente ortodoxos, os quais beneficiam o setor financeiro. Pignanelli é apenas mais um destes funcionários alinhados com o setor", disparou a fonte. De qualquer forma, hoje deverá desembarcar uma nova missão técnica do FMI para continuar as revisões dos números das contas públicas e do sistema financeiro. Os técnicos estarão atentos às prováveis medidas que o governo possa adotar para anular a decisão da Justiça de recompor 13% dos salários do funcionalismo que tinham sido cortados pelo ex-presidente Fernando de la Rúa, no ano passado. A decisão compromete a meta de superávit primário contemplada no rascunho da carta de intenção. O olho estará posto também no novo decreto que o presidente Eduardo Duhalde deverá baixar para aplicação do CER nas dívidas bancárias. O ministro Roberto Lavagna mantém seu otimismo de que o FMI levará em conta sua percepção de que "está havendo uma reação positiva na economia". Para o ministro "está havendo uma recuperação" da economia estancada há mais de quatro anos. No entanto, a consultoria Ecolatina, fundada por ele, onde trabalha seu filho, o economista Marco Lavagna, concluiu que os indicadores são "insuficientes para incentivar o consumo da população, disparar decisões de investimento e definir que a economia iniciou uma etapa de recuperação". ?Estabilização das expectativas? O último relatório semanal da Ecolatina identifica algumas reações na indústria e na construção e uma grande deterioração no mercado trabalhista. Porém, considera "prematura" a afirmação de que foi dada a largada da recuperação. "Existem, ainda, muitas condicionantes para serem resolvidas que poderiam reverter as aparentes mudanças de tendência/ciclo das variáveis reais", explica o relatório do economista Alberto Paz. Ele destaca, entretanto, que os meses de julho e agosto marcaram a "entrada de uma fase de maior tranqüilidade financeira e certa estabilização das expectativas. Isto é um importante avanço em relação à situação anterior mas para que este processo se consolide, se requer uma rápida restituição do crédito", conclui.