Argentina espera assinar acordo com FMI ainda este ano O presidente da Argentina, Eduardo Duhalde, afirmou hoje que assinará o acordo com o FMI antes do fim do ano. A afirmação foi feita durante cerimônia do convênio entre empresários e sindicatos para aumento de 30 a 50 pesos dos salários. Antes, o chefe de Gabinete da Presidência, Alfredo Atanasof, disse que as negociações com o FMI estão avançadas. Porém, o porta-voz do organismo, Thomas Dawson, disse hoje, em Washington, que "não tinha nenhum anúncio iminente". Os resultados do balanço das contas fiscais e monetárias da Argentina serão levados ao conhecimento da diretoria do Fundo nesta sexta-feira, em sua última reunião do ano. Os técnicos do FMI que estiveram em Buenos Aires durante esta semana entregarão o relatório sobre a missão no país que foi chefiada pelo vice-diretor do Departamento para o Hemisfério Ocidental, John Dodsworth. A reunião da direção do FMI será a última oportunidade para que a Argentina consiga o sim do organismo ainda neste ano. Pelo menos, no que diz respeito ao apoio dos países europeus, a Argentina está obtendo importantes gestos. O presidente espanhol, José Maria Aznar, defendeu o acordo imediato com a Argentina, durante encontro que manteve com o diretor-gerente do FMI, Horst Köhler, e disse que o país tem todas as condições técnicas para assinar o acordo. A Argentina continua correndo para evitar um novo calote, desta vez com o BID, no valor de US$ 680 milhões de uma dívida que vencerá em meados de janeiro. O governo continua pagando os vencimentos mais baixos. Hoje foram pagos US$ 23 milhões ao BID. Somente neste mês, o Tesouro pagou dívidas de US$ 55 milhões ao Banco Mundial, US$ 41 milhões ao BID e US$ 28 milhões ao FMI. Dodsworth elaborou, junto com equipe econômica do ministério, um novo rascunho da carta de intenções que apresenta as contas fiscais nacionais, o programa monetário e a reestruturação dos bancos públicos. Porém, faltam acordos nas contas fiscais provinciais, nos aumentos das tarifas públicas e com o Judiciário, que ameaça com a redolarização dos depósitos. Além do crescimento da indústria pelo terceiro trimestre consecutivo, o ministro da Economia, Roberto Lavagna, tem um novo número positivo para exibir ao FMI. A arrecadação de impostos do mês de dezembro será maior que 5 bilhões de pesos. Com este número, o governo poderá mostrar ao FMI que as contas argentinas superaram as metas de arrecadação pautadas no começo do ano e que, fiscalmente, a Argentina está em equilibrada e com superávit primário.