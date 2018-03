Argentina espera onda de ações pela redolarização A Justiça argentina espera uma chuva de ações após a sentença da Corte Suprema em favor da província de San Luis, considerando inconstitucional a pesificação dos depósitos. Os correntistas que ainda possuem dinheiro preso pelo chamado "corralón" (depósitos a prazo fixo que foram reprogramados) poderão basear-se na decisão da Corte para continuarem seus processos para redolarizar os depósitos ou iniciar novos expedientes. Eles poderão pedir à Justiça que seu dinheiro seja devolvido em dólares, argumentando que a Corte declarou a inconstitucionalidade do decreto 214/02, pelo qual o governo pesificou compulsoriamente os depósitos a 1,40 peso por dólar. Ao mesmo tempo, os clientes dos bancos que já têm ações judiciais em andamento poderão solicitar diretamente a sentença sobre os processos. Os juízes do Foro de Contencioso Administrativo, onde têm início os processos sobre o assunto, poderão ordenar os bancos a devolverem em dólares ou o equivalente em pesos todos os depósitos pesificados e reprogramados, sem que o processo tenha de ser decidido pela Corte. Aparentemente, a medida não valeria para aqueles que já retiraram seus depósitos, nem para os que aceitaram a troca do dinheiro por títulos Boden, já que, durante a operação de troca, os clientes assinaram com os bancos um documento de acordo de que não haveria demandas judiciais posteriores. Apesar da porta que se abriu para os argentinos conseguirem de volta seus dólares, a tramitação dos processos judiciais pela redolarização não será muito fácil. Tanto para a abertura de um novo processo, quanto para a solicitação da sentença daqueles que estão em tramitação, os argentinos terão de enfrentar o colapso do juizado responsável pelo assunto, o Foro Contencioso Administrativo. Antes da decisão desta quarta-feira da Corte Suprema, a primeira instância da Justiça já estava sofrendo uma chuva de ações. Agora, a previsão é de que a demanda será ainda maior e o tratamento dos processos poderá levar vários meses. Grande parte das causas foi designada para outro foro, a Câmara Federal, que está impedida de receber novas apelações, por causa do excesso de processos. Para o diretor da Associação de Bancos da Argentina (ABA), a decisão da Corte Suprema provocou uma "falsa expectativa de que os depositantes receberão seu dinheiro em dólares". Segundo ele, "os dólares já não estão no sistema e a devolução do dinheiro terá de ser em pesos e em títulos com longos prazos".