Argentina espera que países ricos intercedam com o FMI Preocupado com o relacionamento internacional do governo da Argentina, o ministro das Relações Exteriores, Carlos Ruckauf, encontra-se nesta segunda-feira com os embaixadores do G-7 (Estados Unidos, Grã-Bretanha, Alemanha, França, Japão, Itália e Canadá) e do Mercosul para explicar as novas medidas econômicas. Segundo fontes diplomátias, Ruckauf vai pedir que o G-7 interceda com o FMI para que o organismo internacional reinicie as negociações com o país em duas semanas. A ofensiva diplomática procura obter apoio internacional extra no FMI. Há apenas uma semana, os ministros da Fazenda e das Finanças do G-7, reunidos em Washington, advertiram o governo do presidente Eduardo Duhalde que apoiavam as exigências do FMI de um corte drástico nos gastos estatais como condição prévia para qualquer ajuda econômica. Após a reunião com os embaixadores do G-7, Ruckauf receberá, com o mesmo objetivo, os representantes diplomáticos do Brasil, Paraguai e Uruguai. No campo interno, Duhalde também tem muito com o que se preocupar. Ele fez acordos com governadores e congressistas, que incluem prazos para a aprovação de projetos e a negociação da redução do déficit das províncias. Os líderes das bancadas de governo e oposição no Congresso assinaram o documento que os compromete a aprovarem nesta semana o fim da Lei de Subvenção e a mudança na Lei de Falências, dois pontos exigidos pelo FMI. O presidente conta com esse compromisso. Ele deve definir também mudanças no ministério, como ele mesmo anunciou no fim de semana. Uma questão que Duhalde não deve esquecer é a situação social. O presidente da Central Geral dos Trabalhadores, Hugo Moyano, convocou uma assembléia nacional da organização sindical para analisar protestos contra o governo.