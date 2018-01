Argentina espera resposta do BID sobre dívida O Ministério da Economia argentino espera um comunicado do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) sobre o pedido de postergação do primeiro vencimento da dívida, de US$ 845 milhões, que o país tem com a instituição. A assessoria do ministério não se pronunciará até que a resposta do BID seja dada oficialmente, mas uma fonte da equipe econômica informou que o BID já concedeu o adiamento por 15 a 30 dias. As negociações com o BID estão sendo feitas desde ontem, por meio do secretário de Política Econômica e vice-ministro, Oscar Tangelson, em Washington. Neste período, o governo espera fechar o acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI) e que este organismo também postergue um vencimento no valor de US$ 1,056 bilhão na próxima sexta-feira.