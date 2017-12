Argentina estuda emissão de eurobônus O secretário de Finanças da Argentina, Daniel Marx, disse à Dow Jones, que o governo de seu país está estudando fazer uma emissão de bônus denominados em euros. "Nós estamos considerando seriamente uma emissão de eurobônus", afirmou o secretário, que está no México para participar de um seminário com autoridades locais e investidores. Nos próximos dias, ele segue para Nova York e Washington. Hoje pela manhã, fontes haviam dito que a Argentina está reparando uma emissão de US$ 500 mi em eurobônus de seis anos, possivelmente com cupom de 10%. Na entrevista, Marx disse que o governo argentino planeja emitir cerca de US$ 3 bi em bônus denominados em ienes e euros neste ano; ele não deu nenhum detalhe, mas afirmou que essas emissões estão sendo estudadas "do ponto de vista da oportunidade". Sobre o corte do juro decidido ontem pelo Fed, o secretário disse que ele assinala uma desaceleração na atividade econômica global, mas é positivo para a Argentina, porque o país "está atrelado ao ciclo de taxas de juro nos EUA, mas não ao ciclo econômico daquele país."