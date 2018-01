Argentina fará queixa formal contra Uruguai O chanceler argentino, Jorge Taiana, afirmou que vai apresentar uma queixa formal contra o Uruguai nesta sexta-feira, em Brasília, na reunião do Conselho do Mercado Comum (CMC). "Vamos conversar sobre isso na próxima reunião do Conselho", disse Taiana à AE em rápida conversa no Palácio San Martin, por ocasião da visita do chanceler Celso Amorim, na terça. A queixa é contra as medidas adotadas por Tabaré Vázquez, há 10 dias, que colocam barreiras contra as importações de produtos de quatro províncias argentinas (Catamarca, La Rioja, San Juan e San Luis). Vázquez acusa estas províncias de "concorrência desleal, devido aos regimes de promoção industrial existentes". A decisão do presidente uruguaio surpreendeu o governo de Néstor Kirchner, que classificou a medida como mais uma retaliação por causa da "guerra da celulose". A Argentina argumenta que a medida fere o Mercosul e as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC), já que a mesma não foi comunicada previamente. Os principais produtos afetados são os cereais, as farinhas de trigo e outros alimentos elaborados. Taiana viajará nesta quinta-feira para Brasília, acompanhado pela ministra de Economia, Felisa Miceli, e pelo presidente do Banco Central argentino, Martín Redrado. Enquanto o conflito entre a Argentina e o Uruguai endurecem por um lado, a decisão da espanhola Ence de instalar sua fábrica em outro local, alivia um pouco a tensão e resolve a metade do problema sobre as fábricas. "O governo quer expressar seu agradecimento à empresa Ence e, especialmente, ao Rei Juan Carlos (de Espanha), quem nos escutou", afirmou nesta manhã o chefe de Gabinete da Presidência, Alberto Fernández. Na terça-feira, a espanhola anunciou oficialmente que vai instalar sua fábrica longe da costa argentina e do conflito com a finlandesa Botnia. A fábrica da Ence será instalada às margens do Rio da Prata, na cidade uruguaia de Punta Pereyra, entre a turística Colônia e Carmelo. No governo argentino, a proposta para acabar com a guerra da celulose é que a Botnia siga o exemplo de Ence e também transfira sua planta para longe da Argentina. Mas, diferentemente da Ence, que não havia iniciado sua obra, a Botnia já tem 70% de sua construção concluída.