Argentina faz alerta sobre pressão do FMI e Lula não comenta O presidente argentino, Néstor Kirchner, fez hoje, durante a reunião de cúpula do Mercosul, um duríssimo discurso de apelo e de alerta sobre a pressão que o país vem recebendo do Fundo Monetário Internacional (FMI) para aumentar as suas transferências (pagamentos) para os organismos multilaterais de financiamento. Kirchner, para surpresa de todos os presidentes (Brasil, Paraguai, Uruguai, Chile e Bolívia), além do presidente do BID, Enrique Iglesias, que acompanhavam o seu discurso, disse que, desde 2002, a Argentina vem reduzindo consideravelmente a sua dívida líquida com os organismos financeiros internacionais, apesar da crise e da recessão. De acordo com ele, a Argentina tem sido, desde o início, muito clara em mostrar que as transferências líquidas previstas para esses organismos seguem as características da reestruturação da dívida. "O acordo recente com o FMI estabeleceu, com clareza, o compromisso argentino de pagamento da dívida, compatível com nossos objetivos internos. Esquecer esse texto apenas há alguns meses de aprovado significaria que (os) outros não estão cumprindo com o que foi recentemente acertado e claramente especificado", disse Kirchner. O presidente afirmou anda que seria muito ruim para a Argentina e para o sistema financeiro internacional se equivocarem com uma reestruturação não sustentável, destinada, inclusive, a fracassar no curto prazo. Ele lembrou que desde Dubai, onde foi realizada a última assembléia geral do FMI, a Argentina tem seguido todos os passos para avançar de forma decisiva no difícil processo de reestruturação de sua dívida com os credores privados. Lula não comenta apelo de Kirchner O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não quis fazer comentários sobre o apelo do presidente argentino, Néstor Kirchner, sobre a pressão que a Argentina estaria sofrendo por parte do FMI. "Primeiro, não discutimos o problema da dívida (externa) durante o encontro e, segundo, só poderia opinar sobre os assuntos internos da Argentina se tivesse havido um pedido de sugestão por parte do presidente Kirchner", afirmou. O presidente disse ainda que não costuma dar palpites sobre assuntos internos de qualquer país. "Acredito que a Argentina está preparada para resolver seus problemas e para fazer o melhor possível para o seu povo", afirmou.