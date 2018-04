Argentina: G20 vê necessidade de ter mais peso Autoridades da área econômica do G20 estão perto de um consenso sobre a necessidade de aumentar a influência do grupo sobre o gerenciamento do sistema financeiro global, afirmou no sábado o presidente do Banco Central da Argentina. "Estamos avançando em direção a um consenso para dar ao G20 mais peso", disse à Reuters Martín Redrado, que participa da reunião do grupo em São Paulo. Economias emergentes de peso, como o Brasil, têm pedido que o G20 substitua o G7 como principal foro de governança do sistema financeiro mundial. (Por Louise Egan)