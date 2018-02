Argentina ganha tempo: mais um dia de câmbio estável Mais um dia de dólar controlado e estável na primeira semana da flutuação livre do peso. A moeda norte-americana fechou em 1,95 peso para venda, e 1,80 peso para compra nas principais casas de câmbio. Porém, as cotações variam muito de acordo com as inúmeras casas de câmbio da city portenha. Conforme apurou a Agência Estado, a maior cotação registrada no final das operações foi de 2,10 para venda. O dólar teve pequenas alterações durante o dia e chegou a ser negociado a 1,65 peso em determinados momentos, quando muitos exportadores estiveram liquidando parte de suas divisas, como explicou um operador da casa de câmbio Divisar S/A, a qual registrou a mais baixa cotação para compra, 1,79 para compra e 1,97 peso para venda. Dentre 12 casas de câmbio pesquisadas, somente uma, a Câmbio Paris S/A, fechou sua cotação em 2,10 pesos . A maioria fechou entre 1,95 e 2,05 . As variações começaram a ocorrer no meio da tarde desta quinta-feira, um dia em que o dólar ficou praticamente fixo em 1,95 e 1,75, para venda e compra, respectivamente, igual ao fechamento desta quarta. Leia o especial