"Argentina infringiu castigo a si mesma", diz FMI O diretor gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Rodrigo Rato, relativizou hoje o nível de responsabilidade do organismo multilateral na crise argentina ao dizer que a "Argentina infligiu castigo a si mesma". Durante sua participação do encontro organizado pelo Conselho de Relações Exteriores (Council on Foreign Relations), em Nova York, Rato afirmou que a Argentina tem "um longo caminho para seguir" e que um de seus principais objetivos passa pela implementação de políticas destinadas a "recuperar a credibilidade" nos mercados internacionais. Para Rato, embora a Argentina tenha tido um bom comportamento do superávit fiscal, ainda há muito mais por fazer, já que o país, em sua opinião, deve alcançar um superávit fiscal primário de 4% do PIB, de forma sustentada, para poder incentivar os investimentos privados no país. Na semana passada, o presidente Néstor Kirchner anunciou que o superávit deste ano será de 4% e não de 3%, como havia sido acertado anteriormente com o FMI. As informações são do site dos jornais argentinos.