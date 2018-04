Argentina inicia combate a sonegador

O governo argentino pretende apertar o cerco para conter a fuga de capitais, que chegou a cerca de US$ 10 bilhões, no primeiro semestre. As pessoas físicas e jurídicas que queiram comprar dólares serão obrigadas a comprovar que os pesos usados na operação estão declarados na Receita Federal argentina. O titular da Receita, Ricardo Echegaray, disse que a medida vai "iniciar um ciclo, no qual a evasão fiscal será penalizada".