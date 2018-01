Argentina intensifica normas para controle de preços A queda de braço entre o governo e os exportadores de alimentos da Argentina para manter os preços internos se intensificou. Depois da carne e do trigo, agora chegou a vez do milho sofrer restrições para as vendas externas. Os exportadores de milho que registraram suas vendas ao exterior da safra 2006/07 terão um prazo de 15 dias para apresentar cópia dos contratos de venda e todos os documentos que comprovem as operações. Com o controle das exportações, o governo pretende aumentar a oferta no mercado interno, o que favorece a queda dos preços. Segundo resolução 705/06 publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial, os registros de exportação deverão ser acompanhados de cópia do contrato de venda, número da declaração jurada de venda ao exterior correspondente à transação, país de destino do produto, nome e domicílio do comprador, volume de venda e preço FOB, período de embarque comprometido e meio de transporte. O não cumprimento da resolução no prazo estabelecido será interpretado como "ocultação ou falsidade de informação, o que será imediatamente comunicado aos organismos fiscais para que sejam adotadas medidas correspondentes", conforme explica a resolução. Em entrevista exclusiva à AE, o chefe de Gabinete da Secretaria de Agricultura, Patrício Lamarca, explicou que a medida será uma espécie de "auditoria". "Na quinta-feira vimos que o volume de venda de milho chegou a 10,5 milhões de toneladas, um nível que excede brutalmente os registros efetuados no ano passado, nessa época, de 800 mil toneladas", justificou. Indagado sobre os motivos que levaram os exportadores argentinos a antecipar os registros de venda ao exterior, Lamarca respondeu que "existe uma especulação insana no mercado local, de que o governo fecharia as exportações, e isso é uma grande mentira". "O governo não pensa em fechar as exportações do milho", repetiu. "A especulação faz mal ao país e aos produtores porque nos obrigam a tomar medidas como a de realizar essa auditoria nas vendas do milho."