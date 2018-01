Argentina já pensa em mudar metas na carta de intenção A equipe econômica da Argentina já pensa em propor, em março, ao Fundo Monetário Internacional (FMI), mudanças nas metas na primeira revisão da Carta de Intenção aprovada na última sexta-feira e apresentada pelo governo na segunda-feira passada. As mudanças começam com o ajuste do dólar de 3,85 para 3,35 pesos, 50 centavos a menos do que foi projetado no acordo. A equipe estima também que será menor o índice anual de inflação projetado para 35%. Tais mudanças provocarão alterações nas metas fiscais projetadas no acordo. Uma alta fonte do Ministério de Economia admitiu que com a queda do dólar, será praticamente impossível cumprir a meta de superávit primário de 2,5%, já que a arrecadação sofrerá um duro golpe devido à menor entrada de recursos dos impostos ao comércio exterior, alíquotas e IVA. Até mesmo o ministro de Economia, Roberto Lavagna, que se gabou por fechar um acordo "possível de ser cumprido", admitiu que o dólar será ajustado na primeira revisão do acordo, em março, e que "todas as metas quantitativas vão ser precisamente revisadas", disse durante a apresentação da Carta de Intenção. A fonte afirmou que "tudo será recalculado porque a queda do dólar alterou toda a entrada de recursos". A fonte informou ainda que o projeto de lei para reestruturar a dívida das empresas será apresentado dentro de 15 dias aos representantes dos bancos credores que "são parte interessada na reestruturação". As empresas possuem uma dívida de US$ 14 bilhões. Ontem à noite, o presidente da Bolsa de Buenos Aires, Julio Werthein, confirmou que o Ministério de Economia solicitou a ajuda no processo de reestruturação da dívida das empresas. O governo propõe em seu projeto de lei que as empresas possam negociar suas reestruturações com os credores sem passar pela Justiça, evitando a demora e os custos de um processo judicial.