Argentina, juros e Lula atrapalham bolsa de SP, diz Salomon O estrategista-chefe de bolsa para América Latina do Salomon Smith Barney (SSMB), Geoffrey Dennis, reduziu a meta de fim de ano para o Índice Bovespa de 18.400 pontos para 16.000 pontos, ou seja, baixou projeção de alta para Bovespa em 13%. Segundo Dennis, a Bovespa vem negociando numa faixa estreita de 12.500 a 14.500 pontos nos últimos seis meses. "Acredito que apenas três fatores poderão fazer com que o Ibovespa consiga romper essa barreira: a perspectiva de cortes significativos na taxa Selic; o fim da crise na Argentina; e fortes evidências de que Lula (candidato do PT) não irá ganhar as eleições presidenciais de outubro", afirmou o estrategista do Salomon. Ele não prevê que a Bovespa consiga superar essa faixa de negociação (cujo teto tem sido de 14.500 pontos) tão cedo. "O mais cedo que haverá condições para a materialização daqueles três fatores citados será em julho ou agosto próximos. No entanto, a definição das eleições poderá ocorrer somente nos últimos momentos, o que poderá atrasar um novo ciclo de alta da Bovespa para até o quarto trimestre deste ano", disse Dennis. No curto prazo, o estrategista salienta que o mercado brasileiro poderá até ganhar um empurrão com as mudanças que entrarão em vigor no novo sistema de apuração do índice MSCI (elaborado pelo Morgan Stanley e que serve de parâmetro para a composição de carteiras de ações de investidores institucionais). O novo índice irá dar maior peso às ações que circulam livremente pelo mercado, o que elevará o peso do Brasil no MSCI da América Latina para 42% ou 43%, num aumento de 4%, segundo Dennis. "Isso é positivo no curto prazo", afirmou. O estrategista do Salomon havia rebaixado a recomendação para a Bovespa para "underweight" (abaixo da média) em março deste ano. Dennis salientou que mantém a recomendação apesar de ter ocorrido uma melhora nos fundamentos da economia brasileira, especialmente no lado externo. "A balança comercial vem tendo um desempenho melhor do que o esperado; o déficit de conta corrente vem caindo; o fluxo de investimento direto de estrangeiros em fevereiro e março superou as projeções do mercado; e a taxa de câmbio vem se mantendo estável", afirmou.