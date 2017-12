Argentina levará 4 anos para voltar ao mercado externo A Argentina precisará de mais três ou quatro anos para ter as condições necessárias para ?regressar ao mercado externo de forma responsável?, afirmou hoje o ministro de Economia, Roberto Lavagna, durante encontro com os principais economistas e empresários do país. Para ele, a Argentina não deve e não pode entrar no mercado externo novamente ?a qualquer custo?. ?A idéia de um acordo de reestruturação de curto prazo não é consistente com a capacidade de pagamento do país no longo prazo, e isso definitivamente não está nos planos do governo?, disse.