Argentina libera exportações de trigo e de milho O governo da Argentina anunciou a liberação permanente das exportações de trigo e milho e a redução do volume de estoque interno de carne bovina para facilitar as exportações. O anúncio foi feito pelo ministro-chefe do Gabinete da Presidência, Aníbal Fernández, depois de quase três horas de reunião entre o governo e os representantes das quatro principais entidades ruralistas do país. "Reduzimos a exigência de estoque de 65% para 30% do volume exportado de carne", disse o ministro.