Argentina mantém investidores apreensivos O otimismo da semana passada em relação à Argentina foi totalmente descartado com as declarações do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, impondo condições a uma ajuda para o país vizinho. Os negócios no mercado financeiro já demonstram a mudança de humor dos investidores. Há pouco, o dólar era vendido a R$ 2,5100, com alta de 0,44% em relação aos últimos negócios de ontem. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 24,610% ao ano, frente a 24,142% ao ano ontem. A Bovespa opera com alta de 0,09%. Começa a ganhar força entre os analistas internacionais a idéia de que a liberação dos recursos será acompanhada de mudanças na atual política econômica argentina, que poderiam incluir ou não uma reestruturação de dívida. Uma das possibilidades que ganha adeptos é a dolarização. Bush também continua condicionando a nova ajuda financeira à participação dos credores privados. E estes não se mostram muito dispostos a assumir mais riscos. Mercados internacionais O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires está em queda de 2,69%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - registra queda de 0,09%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - opera com queda de 0,48%.