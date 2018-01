Argentina mantém mercados parados Sem novidades, os investidores seguem desanimados e pessimistas, operando em função da expectativa de que a Argentina não consiga superar suas dificuldades econômicas. Depois de conseguir o apoio financeiro do Fundo Monetário Internacional (FMI), o governo em Buenos Aires agora tenta renegociar sua dívida externa. Somando-se a dívida de províncias e da união, chega-se a um valor próximo de US$ 150 bilhões. A renegociação, que envolveria entre US$ 20 bilhões e US$ 30 bilhões, já está ocorrendo com os principais credores. O objetivo é alongar prazos e diminuir custos, para possibilitar a implementação do pacote de eliminação do déficit público, já que, gastando menos com juros, o governo tem suas contas menos pressionadas. O problema maior é a resistência dos detentores de papéis argentinos em conceder descontos. O ministro da Economia, Domingo Cavallo, insiste que todo o processo será voluntário. Mas a incredulidade do investidor brasileiro mantém-se, mesmo porque ainda não surgiram fatos novos. O diagnóstico do mercado é que a Argentina não conseguirá zerar o déficit dadas a queda da arrecadação e a resistência, tanto das forças políticas como da população. Os saques bancários e compras de dólares continuam dilapidando reservas internacionais e depósitos bancários. Em algum momento, mesmo com a reserva do FMI, o sistema não agüentará as pressões, e uma desvalorização será inevitável. E, quanto mais tardia, mais traumática. Pela manhã, a divulgação dos dados sobre confiança do consumidor nos Estados Unidos confirmaram que a economia do país segue em desaceleração, dificultando a recuperação da Argentina e também do Brasil. Esse dado agravou ainda mais o pessimismo dos investidores. Fechamento dos mercados O dólar comercial para venda fechou em R$ 2,5590, com queda de 0,04%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - fecharam o dia pagando juros de 23,570% ao ano, frente a 23,860% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 0,18%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires fechou em alta de 2,23%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em queda de 1,54%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - fechou em queda de 2,48%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.