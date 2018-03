Argentina não é prioridade de Bush, diz assessor da Casa Branca O assessor econômico da Casa Branca, Allan Meltzer, declarou que a Argentina está fora da agenda de prioridades do governo do presidente George W. Bush. Segundo Meltzer, "a administração Bush encontra-se muito ocupada com outra agenda de assuntos internos e externos". O assessor disse que as prioridades norte-americanas atualmente são a luta contra o terrorismo e a economia interna. Segundo Meltzer, a renegociação da dívida deveria começar "o mais rápido possível". O assessor de Bush propôs que o Fundo Monetário Internacional (FMI), "em vez de emprestar dinheiro, destine esses fundos para apoiar a troca de títulos da dívida externa, de forma a atrair investidores e, assim, permitir que a Argentina compre alguns títulos por um quarto de seu valor nominal ou os troque por outros novos e melhores". Desta forma, segundo ele, com US$ 10 bilhões poderia comprar US$ 40 bilhões em bônus. Nesta segunda-feira, o ministro da Economia, Roberto Lavagna, estará em Nova York para uma série de reuniões com os credores norte-americanos de bônus argentinos. A intenção de Lavagna é pedir "paciência" aos credores, explicando que a economia argentina está se recuperando, e que as metas pactadas com o FMI estão sendo cumpridas. Leia o especial