Argentina não espera que visita de O´Neill signifique ajuda financeira A Argentina não espera que uma visita ao país pelo secretário do Tesouro dos EUA, Paul O´Neill, marcada para amanhã, resulte em ajuda financeira, disse o chefe de gabinete argentino Alfredo Atanasof. Segundo ele, a administração do presidente Eduardo Duhalde não "espera a visita de O´Neill como se ele fosse o Papai Noel cheio de presentes." Durante o fim de semana, o vizinho Uruguai recebeu um empréstimo de US$ 1,5 bilhão do Tesouro dos EUA, permitindo à nação suspender o feriado bancário hoje. O Uruguai deverá receber um programa de empréstimo multilateral este mês. "(O governo) espera que O ´Neill ofereça (à Argentina) nada além de sua presença... ele será bem recebido pelo governo", disse Atanasof. O país, que perdeu o acesso a empréstimos do Fundo Monetário Internacional em dezembro, antes de declarar default de sua dívida de US$ 141 bilhões, busca um novo pacote de ajuda. Leia o especial