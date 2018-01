Argentina não informa pagamentos que fará esta semana O governo argentino está mantendo abaixo de sete chaves as informações sobre os pagamentos que deverá fazer aos organismos multilaterais nesta semana. Fontes do Ministério de Economia informaram à Agência Estado que o país deverá iniciar hoje os pagamentos para demonstrar a boa vontade do governo de saldar seus compromissos e, principalmente, fechar o acordo com o Fundo Monetário Internacional. Porém, a assessoria de imprensa do Ministério de Economia afirmou à noite que nenhum funcionário estava autorizado a confirmar semelhante informação e que a equipe econômica ainda está negociando tanto com o FMI quanto com o BID, os vencimentos desta semana. O ministro de Economia, Roberto Lavagna, espera um sinal concreto de que desta vez sairá mesmo o acordo para postergar os vencimentos do primeiro semestre deste ano que giram em torno de US$ 7 a US$ 8 bilhões de dólares, referentes a capital e juros de empréstimos do Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Banco Mundial (BIRD). Sem este sinal, o ministro Lavagna garante que não tocará nas reservas do Banco Central para pagar nenhuma dívida. Sem informação oficial, não se sabe se a Secretaria de Finanças emitiu o pagamento de US$ 860 milhões de dólares que vencerá hoje com o BID (US$ 845 milhões) e com o BIRD (US$ 15 milhões). Pelos corredores do Ministério de Economia, circulavam as versões de que o governo pagaria, pelo momento, somente os US$ 15 milhões de dólares ao BIRD e US$ 25 milhões de dólares ao BID, além de outros US$ 134,9 milhões de outro vencimento também do BID. Seriam os chamados "pagamentos simbólicos" que sinalizariam a intenção do governo de pagar o que deve e evitaria ter de desembolsar a quantia para saldar a dívida maior, de US$ 845 milhões de dólares, com o BID, até não ter a certeza de que o FMI fechará o acordo. Uma fonte do Banco Central revelou que o problema ainda é sobre o programa monetário do governo que ainda não foi aprovado pelos técnicos do FMI, os quais se encontram em Buenos Aires desde a última quinta-feira. Segundo a fonte, "dizer que a Carta de Intenção ao FMI já foi aprovada, tanto pelo governo quanto pelo organismo, é prematuro e, por isso, não há ainda a decisão oficial de pagar os vencimentos porque, tampouco, há sinais de que o acordo será fechado, já que as diferenças persistem". A fonte esclareceu que a há consenso sobre a maioria dos pontos da Carta de Intenções mas que o programa monetário é ainda um "problema a ser solucionado". Também haveria diferenças sobre mecanismos para evitar o aumento da inflação que, segundo as projeções oficiais, não passará de 22%, neste ano, ante estimativa do FMI de que será de pelo menos 35%.